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هذه النصائح تحمي سيارتك من السرقة (صور)

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يعتمد سارقو السيارات على بعض التصرفات الخاطئة التي قد يرتكبها أصحابها وتُسهل مهام السارقين، سواء في سرقة بعض الأشياء الموجودة داخل المركبة أو محاولة تشغيلها ونقلها من موقعها.

ركن السيارة

يمثل ركن السيارة في موقع مظلم وضعا مثاليا للراغبين في سرقة السيارات، ولذلك فإن الحرص على إبقاء المركبات في مواقع مكشوفة ومضيئة يعد بمثابة حارس للسيارة من السرقة، خاصة أن المارة قد يحولون دون إعطاء السارق المساحة والوقت المناسب لتنفيذ مخططه.

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جهاز GPS

يمكن أن تكون أجهزة التتبع إحدى الوسائل التي تساعد مالك السيارة في معرفة موقعها حال سرقتها، كما يفضل إخفاء الجهاز في موقع غير ظاهر بالسيارة حتى يصعب على السارق إزالته منها.

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وضع التشغيل

يجب أن يحرص قائد السيارة على التأكد بصورة مستمرة من عدم إبقاء المركبة في وضع التشغيل، حتى وإن كان غيابه عنها لن يدوم سوى لبعض ثوانٍ.

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الأشياء الثمينة

يُفضل دومًا عدم الاحتفاظ بالأشياء الثمينة في السيارة، خاصة أنها من الأمور التي قد تجذب البعض لاقتحام السيارة أو محاولة فتحها وسرقتها.

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كاميرات مراقبة

تقف كاميرات المراقبة حائلًا أمام أي محاولة للسرقة، ولذلك فإن وضعها في موقع ركن السيارة وربطها بالجوال أمر ضروري لمنع حوادث السرقة.

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المفاتيح البديلة

يمثل وضع المفاتيح البديلة في السيارات أحد الأمور الخاطئة..، والتي تؤدي إلى سرقتها، لا سيما إذا كان موضعها ظاهرا للسارق.

Source akhbaar24.argaam


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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