بإجمالي 8.6 مليار ريال.. كيف أنفق المستهلكون في المملكة أموالهم الأسبوع الماضي؟

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نشر البنك المركزي تقريرًا بشأن عمليات البيع الأسبوعية التي تم إجراؤها في المملكة خلال الفترة من 31 يناير حتى 6 فبراير الجاري.

وأوضح التقرير أن إجمالي العمليات بلغ 83 مليون عملية، كما بلغت قيمة العمليات 8.6 مليار ريال تقريبًا.

وجاءت الأطعمة والمشروبات على رأس أوجه الإنفاق خلال هذه الفترة، حيث بلغت قيمة العمليات 1.4 مليار ريال تم إنفاقها في 21 مليون عملية، يليها أوجه النفقات الأخرى بقيمة 1.1 مليار ريال تم إنفاقها في 9.1 مليون عملية، ثم المطاعم والمقاهي بقيمة مليار ريال في 24 مليون عملية.

وكانت المنافع العامة هي الأقل من حيث قيمة الإنفاق بإجمالي 74 مليون ريال تم إنفاقها في 670 ألف عملية.

Source akhbaar24.argaam

