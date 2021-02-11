«3 حالات» تنقل العامل من المنشأة بدون موافقة صاحب العمل

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن إمكانية نقل عامل من منشأة دون موافقة صاحب العمل، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «يوجد لدي موظف يعمل لدينا بالمنشأة ويرغب في نقل خدماته إلى منشاة أخرى؟».

ورد الحساب الرسمي لخدمة عملاء وزارة الموارد البشرية عبر موقع «تويتر»: «يمكن نقل عامل من منشأة من دون موافقة صاحب العمل الحالي في الحالات التالية: إذا كانت رخصة وإقامة العامل منتهية، إن لم يتم دفع أجر العامل لثلاثة أشهر متتالية، إن ثبتت كيدية بلاغ تغيّب بحق العامل».

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