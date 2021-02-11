تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الأمير فيصل بن فرحان ووزير الخارجية الأمريكي

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، بوزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.

واستعرض الوزيران خلال الاتصال العلاقات الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وسُبل تعزيزها في المجالات كافة، كما بحث الاتصال أبرز المستجدات وفي مقدمتها الهجوم الإرهابي الجبان الذي نفذته ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على مطار أبها الدولي.

وأكد الجانبان ضرورة وقف هذه الأعمال العدوانية، ودعم جهود التوصل إلى حل سياسي لإنهاء الأزمة في اليمن، فيما أكد الوزير الأمريكي إدانة ذلك الاعتداء، مشددًا على وقوف الولايات المتحدة مع المملكة ضد هذه الأعمال العدوانية والتزامها بتعزيز دفاع المملكة.

وكانت قوات التحالف، أعلنت السيطرة على حريق في طائرة مدنية بمطار أبها؛ وذلك بعد استهداف ميليشيات الحوثي (المدعومة من إيران) لمطار أبها، مشيرة إلى أنه ستتم محاسبة ميليشيات الحوثي بما يتوافق مع القانون الدولي.

وأوضحت قوات التحالف، أنها تتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين من تهديدات الحوثيين، مؤكدة أن محاولة استهداف مطار أبها وتهديد المسافرين المدنيين، جريمة حرب.

وأكدت قوات التحالف أنها تصدت لاعتداء إرهابي من الحوثيين لاستهداف مطار أبها الدولي.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي، قد كشف، الأربعاء، عن اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية.

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