التحالف: اعتراض طائرة مسيّرة حوثية أُطلقت باتجاه خميس مشيط

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، صباح اليوم الخميس، اعتراض طائرة مسيّرة حوثية مفخخة، أطلقتها الميليشيات الإرهابية باتجاه السعودية.

وقال المتحدث باسم التحالف العميد الركن تركي المالكي، إنَّ قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم (الخميس) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين باتجاه خميس مشيط.

وأشار العميد المالكي إلى أنَّ الميليشيا الإرهابية مستمرة في تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية، مؤكدًا أنَّ التحالف سيتخذ الإجراءات اللازمة لتحييد وتدمير القدرات النوعية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.