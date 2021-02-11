سعر البنزين.. حساب المواطن: مقدار التغيير محسوب في الدعم

قال برنامج حساب المواطن أنه لا يلزم تقديم اعتراض على قيمة الدعم بعد زيادة سعر البنزين، كون البرنامج يقوم بتغطية مقدار التغيُّر في سعر البنزين؛ ردًا على تساؤل مواطن قال فيه: الدفعة ٣٩ نزلت في حسابي مماثلة للدفعة ٣٨، مع العلم أن هناك زيادة في سعر البنزين، فهل يوجب ذلك رفع اعتراض؟

وقال حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج عبر موقع تويتر: «لا يلزمك تقديم اعتراض على قيمة الدعم، ويقوم برنامج حساب المواطن بتغطية مقدار التغير في سعر البنزين 91 بما لا يتجاوز مقدار الاستحقاق الأساسي المحدد في الدورة 28 من شهر مارس 2020 (بنزين91: 1.55 ريال/ لتر).

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