استهداف مطار أبها.. إدانات عربية وتأكيد على دعم إجراءات السعودية للحفاظ على استقرارها

وصفت الدول والمنظمات العربية استهداف مطار أبها الدولي بالعمل الإرهابي الجبان الذي يُعرّض حياة المدنيين للخطر، مؤكدة دعمها الكامل لقرارات وخطوات المملكة العربية السعودية التي تحفظ لها أمنها واستقرارها.

الأردن: نقف في وجه كلّ ما يهدد استقرار السعودية

أدانت الحكومة الأردنية اليوم قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باستهداف مطار أبها الدولي الذي أدّى إلى حريق بطائرة مدنية تمّ السيطرة عليه.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز إدانة واستنكار الأردنيين الشديدَين لهذا الاعتداء الإرهابي الجبان الذي يستهدف المنشآت المدنية ويعرّض حياة المسافرين المدنيين الأبرياء للخطر.

وشدّد السفير الفايز على موقف الأردن الثابت والرافض لاستمرار هذه الاعتداءات الإرهابية الجبانة المتكررة والوقوف المطلق إلى جانب المملكة العربية السعودية ووقوفها معها في وجه كل ما يهدّد أمنها وأمن شعبها.

الكويت: تأكيد لخطر الحوثي على أمن المنطقة

أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للاعتداء الإرهابي الجبان الذي استهداف مطار أبها الدولي من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وأوضحت وزارة الخارجية الكويتية في بيان أن مواصلة هذه الأعمال الإرهابية الآثمة يؤكد الخطر الذي تمثله على الأمن والاستقرار بالمنطقة، واستمرار تحديها السافر للقانون الدولي والإنساني باستهداف المدنيين والمناطق المدنية.

وطالبت بضرورة اضطلاع المجتمع الدولي ممثلًا بمجلس الأمن في لجم تلك الأعمال لما تمثله من تهديد صارخ للأمن والسلم الدوليين.

وأكّدت وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية، وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

الجامعة العربية: للسعودية الحق في الدفاع عن نفسها

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بأشدّ العبارات الاعتداء الإرهابي الجبان الذي استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران اليوم مطار أبها الدولي، واصفًا ما تمارسه الميليشيا الإرهابية من استهداف للمدنيين بالعمل الجبان وجريمة حرب مُشينة.

وشدّد أبو الغيط في بيان له على حق المملكة العربية السعودية في الدفاع عن نفسها ضد هذه الاعتداءات الإرهابية.

اليمن يطالب المجتمع الدولي وضع حدّ لتصرفات الحوثي غير المسؤولة

أدانت الحكومة اليمنية بشده الاعتداء الإرهابي الجبان الذي شنّته ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على مطار أبها الدولي.

وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية في بيان، وقوف اليمن حكومةً وشعبًا مع المملكة العربية السعودية، وتأييدها للإجراءات التي تتخذها لحماية أراضيها وسلامة مواطنيها.

وأشار البيان الذي بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إلى استمرار الميليشيا الإرهابية في انتهاكها الصارخ للقانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة في الاستهداف المباشر للمسافرين والأعيان المدنية، وتهديدها لأمن واستقرار المنطقة بوصفها جريمة حرب.

وطالبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية، المجتمع الدولي بأن يضطلع بمسؤولياته لوضع حد للتصرفات غير المسؤولة من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، واتخاذ الإجراءات اللازمة كافة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.