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«الجوازات السعودية»: 3 شروط لسفر المقيم إلى خارج المملكة

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الرياض - محمد عبدالله - بعد الحجز عن طريق الخطوط الناقلة

أوضحت المديرية العامة للجوازات، خطوات سفر المقيم إلى خارج المملكة، ذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «أنا مقيم ما هو المطلوب للسفر إلي البحرين؟».

ورد الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر»: «بإمكان المقيم السفر بعد الحجز عن طريق الخطوط الناقلة ويلزم وجود تأشيرة سارية المفعول ووثيقة سفر سارية مع الالتزام بشروط دخول بلد المقصد».

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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