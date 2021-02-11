بيان رسمي من البرلمان العربي: ندين جريمة الحوثيين الإرهابية ضد «مطار أبها»

أدان البرلمان العربي الاعتداء الإرهابي الجبان الذي قامت به ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على مطار أبها الدولي.

وأشار رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي (في بيان رسمي)، إلى أن هذا الاعتداء الإرهابي الجبان يؤكد الطبيعة الإرهابية لهذه الميليشيا، وارتكابها جرائم حرب بسبب استهدافها الدائم للمدنيين، وتهديدها للمسافرين.

وطالب رئيس البرلمان العربي بتحرك عاجل وفوري للمجتمع الدولي لمحاسبة هذه الميليشيا الإرهابية والنظام الإيراني الداعم والممول لها عن الجرائم التي تقوم بها، وانتهاكها الدائم للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وجدد العسومي تضامن ووقوف البرلمان العربي الكامل مع المملكة ودعمها فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.



وكانت قوات التحالف، أمس الأربعاء، أعلنت السيطرة على حريق في طائرة مدنية بمطار أبها؛ عقب استهداف ميليشيات الحوثي (المدعومة من إيران) لمطار أبها.

وأشارت قيادة التحالف إلى أنه ستتم محاسبة ميليشيات الحوثي بما يتوافق مع القانون الدولي، وأنها تتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين من تهديدات الحوثيين، وأن محاولة استهداف مطار أبها وتهديد المسافرين المدنيين، جريمة حرب.

كان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي، قد كشف، الأربعاء، عن اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية.

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