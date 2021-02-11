الحيزان: طقس معتدل نهارًا.. وأمطار مرتقبة على مرتفعات عسير وجازان

توقَّع خبير الأرصاد، نزيه الحيزان، اليوم الخميس، أن يكون الطقس معتدلًا وسط النهار، مع هبوب رياح من متوسطة إلى معتدلة بشكل عام.

وأشار الحيزان إلى غطاء سحابي على المرتفعات الغربية والمدينة المنورة وأجزاء من الشمال، كما أن هناك فرصًا لهطول الأمطار على مرتفعات منطقتي: عسير وجازان.

وتوقَّع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، طقسًا مستقرًا بوجه عام مع رياح سطحية نشطة على مناطق: المدينة المنورة، مكة المكرمة، الرياض، الشرقية.

كما توقع المركز تكوُّن سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق: جازان، عسير، الباحة.

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