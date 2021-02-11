تنبيهات الأرصاد: أمطار وسحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على 3 مناطق بالمملكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد بعض مناطق المملكة هطول أمطار رعدية وتشكل سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط للرياح السطحية ورؤية متدنية خلال الساعات المقبلة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إنَّ منطقتي عسير «أبها، المجاردة، النماص، تنومة، خميس مشيط، رجال المع، محايل» والباحة «العقيق، القرى، المخواة، الباحة، بلجرشي، بني حسن، فرعة غامد الزناد» تشهد هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية.

وهناك سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية على مواقع «أضم، العرضيات، ميسان» بمنطقة مكة المكرمة.