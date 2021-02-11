السعودية اليوم / أمانة العاصمة المقدسة تنفذ ٥٦٢٨ زيارة ميدانية لمواجهة فيروس كورونا



مكة المكرمة 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واس

كثفت أمانة العاصمة المقدسة جهودها الميدانية في نطاق ١٤ بلدية بالتعاون مع الجهات المختصة للتأكد من التزام المنشآت التجارية من تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لمواجهة انتشار فيروس

وأوضح وكيل أمين العاصمة المقدسة للبلديات المهندس عبدالله الزايدي بأن الزيارات الميدانية المكثفة شملت جميع المراكز والمحلات التجارية والمطاعم والمقاهي بهدف التأكد من تطبيقها لجميع الإجراءات الوقائية و الاحترازية، والتأكد من التزام المطاعم بتعليق تقديم الخدمات الداخلية، والاقتصار فقط على تقديم الطلبات الخارجية، إضافةً إلى التأكد من إغلاق المراكز الترفيهية داخل المولات وإغلاق قاعات المناسبات والمراكز

وأشار إلى تنفيذ ٥٦٢٨ زيارة ميدانية خلال هذا الأسبوع نتج عنها تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على أكثر من ٩٦ منشأة تجارية مخالفة لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وإغلاق أكثر من ٣٠ محلاً تجارياً، مؤكداً حرص الأمانة ممثلةً بوكالة البلديات على المتابعة المستمرة لجميع البلديات الفرعية والمرتبطة بالعاصمة المقدسة والعمل على التطبيق الفوري للقرارات التي أصدرتها وزارة الداخلية للحد من تفشي فيروس كورونا.

// انتهى //

10:51ت م

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مكة المكرمة 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واسكثفت أمانة العاصمة المقدسة جهودها الميدانية في نطاق ١٤ بلدية بالتعاون مع الجهات المختصة للتأكد من التزام المنشآت التجارية من تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.وأوضح وكيل أمين العاصمة المقدسة للبلديات المهندس عبدالله الزايدي بأن الزيارات الميدانية المكثفة شملت جميع المراكز والمحلات التجارية والمطاعم والمقاهي بهدف التأكد من تطبيقها لجميع الإجراءات الوقائية و الاحترازية، والتأكد من التزام المطاعم بتعليق تقديم الخدمات الداخلية، والاقتصار فقط على تقديم الطلبات الخارجية، إضافةً إلى التأكد من إغلاق المراكز الترفيهية داخل المولات وإغلاق قاعات المناسبات والمراكز الرياضية وأشار إلى تنفيذ ٥٦٢٨ زيارة ميدانية خلال هذا الأسبوع نتج عنها تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على أكثر من ٩٦ منشأة تجارية مخالفة لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وإغلاق أكثر من ٣٠ محلاً تجارياً، مؤكداً حرص الأمانة ممثلةً بوكالة البلديات على المتابعة المستمرة لجميع البلديات الفرعية والمرتبطة بالعاصمة المقدسة والعمل على التطبيق الفوري للقرارات التي أصدرتها وزارة الداخلية للحد من تفشي فيروس كورونا.// انتهى //10:51ت م0023

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