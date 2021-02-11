

حفر الباطن 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واس

قدّم قسم طوارئ الأطفال بمستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن خدماته لـ 85586 مستفيداً خلال العام 2020م.

وأوضحت "صحة حفر الباطن" أن عدد المراجعات لقسم طوارئ النساء بلغ 53840 مراجعة، فيما بلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية 23089 مراجعا، بينما أجريت 3607 عمليات جراحية خلال نفس الفترة.

يذكر أن المستشفى نفذ عدداً من المبادرات النوعية ضمن الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين للوقاية من

// انتهى //

10:24ت م

0020



حفر الباطن 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واسقدّم قسم طوارئ الأطفال بمستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن خدماته لـ 85586 مستفيداً خلال العام 2020م.وأوضحت "صحة حفر الباطن" أن عدد المراجعات لقسم طوارئ النساء بلغ 53840 مراجعة، فيما بلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية 23089 مراجعا، بينما أجريت 3607 عمليات جراحية خلال نفس الفترة.يذكر أن المستشفى نفذ عدداً من المبادرات النوعية ضمن الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين للوقاية من فيروس كورونا المستجد // انتهى //10:24ت م0020

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / 85586 مستفيداً من خدمات طوارئ الأطفال بمستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.