السعودية اليوم / 12923 إصابة جديدة بكورونا في الهند



نيودلهي 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واس

سجّلت السلطات الصحية الهندية، خلال الـ 24 ساعة الماضية 12923 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 10871294 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 155360 وفاة، مشيرة إلى أن إجمالي عدد المتعافين وصل إلى 10573372 حالة.

// انتهى //

10:22ت م

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نيودلهي 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واسسجّلت السلطات الصحية الهندية، خلال الـ 24 ساعة الماضية 12923 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و108 وفيات.وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 10871294 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 155360 وفاة، مشيرة إلى أن إجمالي عدد المتعافين وصل إلى 10573372 حالة.// انتهى //10:22ت م0019

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