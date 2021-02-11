السعودية اليوم / بلجيكا تسجل2617 إصابة جديدة بكورونا



بروكسل 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واس

سجّلت بلجيكا خلال الـ 24 ساعة الماضية 2617 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة البلجيكية في بيان أن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع إلى 730951 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 21512 وفاة.

// انتهى //

10:16ت م

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بروكسل 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واسسجّلت بلجيكا خلال الـ 24 ساعة الماضية 2617 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، 40 وفاة.وذكرت وزارة الصحة البلجيكية في بيان أن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع إلى 730951 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 21512 وفاة.// انتهى //10:16ت م0018

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