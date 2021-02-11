السعودية اليوم / إجراء أكثر من 1000 عملية بمستشفى ظهران الجنوب



ظهران الجنوب 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واس

أجرى مستشفى ظهران الجنوب العام 1088 عملية جراحية خلال عام 2020م، فيما قدّمت العيادات الخارجية خدماتها لـ "12841" مستفيداً.

وأوضحت "صحة عسير" أن المستشفى قام خلال الفترة نفسها بعمل "25538" فحصاً في قسم الأشعة، وبلغ عدد الفحوص المخبرية أكثر من 263 ألف فحص.

يذكر أن المستشفى يُقدم خدماته على مدار الساعة من خلال جميع الطواقم الطبية والفنية والإدارية؛ سعياً لتوفير أفضل الخدمات العلاجية والطبية والإسعافية لمتلقي الخدمات الصحية في محافظة ظهران الجنوب والمراكز التابعة لها.

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