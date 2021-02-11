اخبار السعوديه

عاجل | «الأمن البيئي» العثورعلى مفقودين بمحمية حرة الحرة بطريف

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل | «الأمن البيئي» العثورعلى مفقودين بمحمية حرة الحرة بطريف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صرح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد/ رائد المالكي، بأن القوات أنقذت مواطنة تائهة يرافقها طفل بمحمية حرة الحرة في طريف.

وأوضح المالكي أن القوات تلقت يوم الثلاثاء 1442/6/27 بلاغاً من شرطة محافظة طريف عن اختفاء امرأة برفقة طفل، تاها في محمية حرة الحرة التابعة لمحمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، وتحركت على إثره دوريات من القوات بمشاركة شرطة المحافظة وجوالين من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية وفريق إنجاد للبحث والإنقاذ، وتم العثور على المرأة والطفل، وهما بصحة جيدة.

ودعا المتحدث الرسمي، المواطنين والمقيمين والزوار إلى توخي الحذر من المناطق الجبلية والصحراوية ذات التضاريس الوعرة وعدم المجازفة بأرواحهم فيها.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا