تعرف على سعر اليورو في مصر اليوم الخميس 11 فبراير 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفع متوسط سعر اليورو، مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس 11 فبراير 2021، لدى البنوك، وشركات الصرافة.

وواصلت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، رحلة صعودها للشهر الثامن، بعد أن تأثرت بتداعيات كورونا لمدة 3 أشهر.

ارتفاع اليورو

وارتفع متوسط سعر صرف اليورو على موقع البنك المركزي، اليوم الخميس، إلى 18.90 جنيه للشراء، و19.02 جنيه لبيع، مقابل نحو 18.88 جنيه للشراء، و19 جنيه للبيع، أمس الأربعاء.

ودعم تزايد الاحتياطي النقدي لمصر من قوة العملة المحلية مقابل الورقة الخضراء، كما ساهم في استقرار سوق النقد وغياب السوق الموازية.

ووفق مسح لـ"الخليج 365" على أسعار اليورو في 23 بنكا، ارتفع متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري، في البنوك لنحو 18.88 جنيه للشراء و19.05 جنيه للبيع.

أعلى سعر لليورو

وجاء أعلى سعر لشراء، وبيع اليورو مقابل الجنيه المصري عند 18.91 جنيه للشراء،19.09 جنيه للبيع، في بنك عودة فقط.

فيما جاء أقل سعر للعملة الأوروبية ، عند 18.82 جنيه للشراء، و19.06 جنيه للبيع، في بنك بركة.

وسجل سعر اليورو، في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، نحو 18.90 جنيه للشراء، و19.08 جنيه للبيع.

سندات بـ3 مليارات دولار

وأفادت وثيقة صادرة عن أحد البنوك التي ترتب بيع مصر لسندات على 3 شرائح بأن الحكومة المصرية تتوقع جمع نحو 3 مليارات دولار من العملية.

وحسب الوثيقة تلقت مصر طلبات بأكثر من 9 مليارات دولار.

وأظهرت الوثيقة وفق وكالة رويترز أن مصر قلصت السعر الاسترشادي إلى ما بين 4.125% و4.25% لشريحة الخمس سنوات ونحو 6.125% لسندات لأجل عشر سنوات وحوالي 7.75% لسندات لأجل 40 عاما.

أسعار الدولار والإسترليني

واستقر متوسط سعر الدولار في مصر على موقع البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، عند مستوى 15.60 جنيه للشراء، و15.699 جنيه للبيع.

بينما زاد متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني، إلى نحو 21.58 جنيه للشراء، و21.72 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.48 جنيه للشراء، و21.62 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدينار والدرهم

وتراجع متوسط سعر صرف الريال السعودي، لدى المركزي المصري، اليوم الخميس، إلى نحو 4.158 جنيه للشراء، و 4.185 جنيه للبيع، مقابل 4.166 جنيه للشراء، و4.193 جنيه للبيع.

فيما سجل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، نحو 4.246 جنيه للشراء، و 4.274 جنيه للبيع.

وبلغ متوسط سعر الدينار الكويتي، نحو 51.57 جنيه للشراء، و51.97 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.51 جنيه للشراء و51.97 جنيه للبيع، أمس.