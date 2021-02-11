وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأمريكي الاعتداء الحوثي الإرهابي على مطار أبها

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-11

متابعات الخليج 365 - واس

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أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، بمعالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.

اتصال وزير الخارجية بنظيره الأمريكي

واستعرض الوزيران خلال الاتصال العلاقات الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وسُبل تعزيزها في المجالات كافة، كما بحث الاتصال أبرز المستجدات وفي مقدمتها الهجوم الإرهابي الجبان الذي نفذته مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على مطار أبها الدولي.

وقف الأعمال العدوانية الحوثية

وأكد الجانبان ضرورة وقف هذه الأعمال العدوانية، ودعم جهود التوصل إلى حل سياسي لإنهاء الأزمة في اليمن، فيما أكد الوزير الأمريكي إدانة ذلك الاعتداء، مشددًا على وقوف الولايات المتحدة مع المملكة ضد هذه الأعمال العدوانية والتزامها بتعزيز دفاع المملكة.

