السعودية اليوم / تايلاند تسجل 201 إصابة جديدة بكورونا



بانكوك 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واس

سجلت تايلاند 201 إصابة بفيروس

وذكر الفريق المكلف بمكافحة كوفيد-19 أنه لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات جديدة ، ليستقر إجمالي عدد الوفيات عند 80 وفاة.

// انتهى //

09:09ت م

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بانكوك 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واسسجلت تايلاند 201 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 24104 إصابة.وذكر الفريق المكلف بمكافحة كوفيد-19 أنه لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات جديدة ، ليستقر إجمالي عدد الوفيات عند 80 وفاة.// انتهى //09:09ت م0013

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