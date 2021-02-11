السعودية اليوم / ألمانيا تسجل10237 إصابة بكورونا و666 وفاة



برلين 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واس

سجّلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 10237 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية في ألمانيا أنه بذلك ارتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى مليونين و310233 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات حتى الآن 63635 وفاة، مشيرًا إلى تعافي أكثر من مليوني حالة.

// انتهى //

09:03ت م

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برلين 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واسسجّلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 10237 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و666 وفاة.وأوضح معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية في ألمانيا أنه بذلك ارتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى مليونين و310233 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات حتى الآن 63635 وفاة، مشيرًا إلى تعافي أكثر من مليوني حالة.// انتهى //09:03ت م0012

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