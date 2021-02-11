السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 504 إصابات بكورونا



سيئول 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واس

سجلت كوريا الجنوبية خلال الـ 24 ساعة الماضية 504 إصابات جديدة بفيروس

زأفاد المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة لكوريا الجنوبية أن من بين الإصابات الجديدة 467 حالة إصابة محلية و37 حالة وافدة من الخارج، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 82 ألفًا و434 مصابًا، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1496 حالة.

// انتهى //

08:51ت م

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سيئول 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واسسجلت كوريا الجنوبية خلال الـ 24 ساعة الماضية 504 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و10 وفيات.زأفاد المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة لكوريا الجنوبية أن من بين الإصابات الجديدة 467 حالة إصابة محلية و37 حالة وافدة من الخارج، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 82 ألفًا و434 مصابًا، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1496 حالة.// انتهى //08:51ت م0011

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