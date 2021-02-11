السعودية اليوم / المكسيك ترخّص للقاحيين صينيين مضادين لكورونا



مكسيكو 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واس

رخصت المكسيك للاستخدام الطارئ للقاحي كانسينو وكورونافاك الصينيين المضادّين لفيروس

وأوضح المسؤول في الحكومة المكسيكية عن مكافحة جائحة كوفيد-19، هوغو لوبيز-غاتيل في مؤتمر صحفي أمس أنّ جرعات لقاح "كورونافاك" ستصل إلى المكسيك معبّأة وجاهزة للاستخدام، في حين أنّ لقاح "كانسينو" سيصل بالجُملة في شُحنات ستُنقل إلى ولاية كيريتارو حيث ستعبّأ الجرعات في القوارير المخصّصة لها.

وكانت المكسيك قد منحت ثلاثة تراخيص للقاحات "فايزر-بايونتيك" الأميركي-الألماني ، و"أسترازينيكا" البريطاني، و"سبوتنيك في" الروسي.

// انتهى //

08:13ت م

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مكسيكو 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واسرخصت المكسيك للاستخدام الطارئ للقاحي كانسينو وكورونافاك الصينيين المضادّين لفيروس كورونا وأوضح المسؤول في الحكومة المكسيكية عن مكافحة جائحة كوفيد-19، هوغو لوبيز-غاتيل في مؤتمر صحفي أمس أنّ جرعات لقاح "كورونافاك" ستصل إلى المكسيك معبّأة وجاهزة للاستخدام، في حين أنّ لقاح "كانسينو" سيصل بالجُملة في شُحنات ستُنقل إلى ولاية كيريتارو حيث ستعبّأ الجرعات في القوارير المخصّصة لها.وكانت المكسيك قد منحت ثلاثة تراخيص للقاحات "فايزر-بايونتيك" الأميركي-الألماني ، و"أسترازينيكا" البريطاني، و"سبوتنيك في" الروسي.// انتهى //08:13ت م0009

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