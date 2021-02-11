السعودية اليوم / الصين تسجل حالتين جديدتين بفيروس كورونا



بكين 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واس

سجلت الصين حالتين جديدتين بفيروس

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، أن إجمالي عدد الإصابات بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي وصل إلى 89736 إصابة, بينما استقر مجموع عدد الوفيات عند 4636 حالة.

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07:12ت م

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بكين 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واسسجلت الصين حالتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد, خلال الـ 24 ساعة الماضية .وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، أن إجمالي عدد الإصابات بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي وصل إلى 89736 إصابة, بينما استقر مجموع عدد الوفيات عند 4636 حالة.// انتهى //07:12ت م0003

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