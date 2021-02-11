شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. أسعار الذهب في السعودية خلال التعاملات المبكرة اليوم الخميس والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الخميس 11 فبراير 2021

زادت أسعار الذهب في السعودية، خلال التعاملات المبكرة اليوم الخميس 11 فبراير 2021، متأثرة بارتفاع المعدن النفيس عالميا.



وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب ختام تعاملات الأربعاء لتحوم قرب ذروة أسبوع والتي بلغتها في الجلسة السابقة، إذ زادت جاذبية المعدن الأصفر كتحوط في مواجهة التضخم بعد أن تراجع الدولار وزادت الآمال حيال حزمة تحفيز أمريكية.

وصعد سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة إلى 222.08 ريال (59.22 دولار)، مقابل، 221.36 ريال (59.03 دولار)، في تعاملات أمس.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في السعودية) إلى 194.32 ريال (51.82 دولار)، مقابل، 193.69 ريال (51.65 دولار)، الأربعاء.

وزاد سعر جرام عيار 18 إلى 166.56 ريال (44.42 دولار)، مقابل 166.02 ريال (44.27 دولار)، خلال تعاملات الأمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14في السعودية اليوم نحو 129.55 ريال (34.55 دولار).

وبلغ سعر الأوقية (الأونصة) في السعودية 6911.25 ريال (1843 دولارا)، وسعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) بلغ 1554.57 ريال (414.55 دولار).

وعالميا، صعد الذهب ختام الأربعاء في التعاملات الفورية 0.3% إلى 1842.90 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0716 بتوقيت جرينتش.

وبلغت الأسعار أعلى مستوياتها منذ الثاني من فبراير/شباط إلى 1848.40 دولار يوم الثلاثاء.

وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1845.30 دولار.

ونزل الدولار إلى قرب أدنى مستوى في أسبوعين مقابل منافسيه.

وقال جيفري هالي كبير محللي السوق لدى أواندا "مع استقرار العوائد الأمريكية، يتحرك الذهب عكسيا مع الدولار. هذه ليست مسألة متعلقة بالذهب لكنها متعلقة بضعف الدولار".

ومن المتوقع تمرير مشروع قانون مساعدات بقيمة 1.9 تريليون دولار يقترحه الرئيس الأمريكي جو بايدن للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا في الكونجرس على الرغم من معارضة الجمهوريين للقيمة.

وقال هالي "أرقام التضخم الأمريكية مبعث خطر كبير" مضيفا أن الرقم الأعلى قد يسبب ارتفاعا قويا في الأمد القصير للدولار الأمريكي ويدفع الذهب للانخفاض. ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يناير/كانون الثاني بحلول الساعة 1330 بتوقيت جرينتش.

ويعزز ارتفاع التضخم الذهب لكنه يرفع أيضا عوائد سندات الخزانة، مما يزيد بدوره تكلفه الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر.

ويترقب المستثمرون الآن خطابا يلقيه جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي قبل مناسبة افتراضية لنادي نيويورك الاقتصادي بحلول الساعة 1900 بتوقيت جرينتش.

ويُعتبر الذهب تحوطا من التضخم وانخفاض العملة، الناجمين على الأرجح من التحفيز واسع النطاق.