محمد الفلاح - الخميس 11 فبراير 2021

صعد سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الخميس 11 فبراير 2021، في السوق الموازية بمقدار 30 ليرة، وسط استمرار شح في المعروض النقدي.



ومنذ نشوب الصراع المسلح في سوريا بدأت العملة المحلية رحلة من الانهيار أمام الدولار الأمريكي، الذي يواصل الصعود في السوق السوداء "الموازية" وسط عجز من الحكومة عن السيطرة على الأوضاع.

وسجل سعر الدولار في التعاملات المبكرة اليوم الخميس بالسوق الموازية "السوداء" 3340 ليرة للشراء، و3390 ليرة للبيع، مقابل 3310 ليرة للشراء، و3350 ليرة للبيع، أمس الأربعاء.

واستقر سعر الدولار في تعاملات البنوك الرسمية عند 1250 ليرة للشراء، و1262 ليرة للبيع دون تغيير.

وتعاني سوريا من أزمات اقتصادية حادة ونقص في المعروض من العملات الأجنبية، ما أثر على الحياة المعيشية للمواطنين خلال السنوات الماضية.

ويتوقع خبراء أن تواصل العملات الأجنبية ارتفاعها المطرد في السوق الموازية بسوريا، في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية.

وصعد سعر اليورو لدى السوق الموازية "السوداء" في سوريا اليوم الخميس إلى 4047 ليرة للشراء، 4112 ليرة للبيع، مقابل، 3999 ليرة للشراء، و4052 ليرة للبيع، في ختام تعاملات الأربعاء.

وزاد سعر الجنيه الإسترليني في سوريا اليوم إلى 4614 ليرة للشراء، و4694 ليرة للبيع، مقابل نحو 4556 ليرة للشراء، و4621 ليرة للبيع، أمس.

وارتفع سعر الريال السعودي لدى السوق الموازية اليوم الخميس إلى 888 ليرة للشراء، و905 ليرة للبيع، مقابل 880 ليرة للشراء، و894 ليرة للبيع، أمس.

فيما صعد سعر الدرهم الإماراتي إلى 906 ليرة للشراء، و923 ليرة للبيع، مقابل 898 ليرة للشراء، و912 ليرة للبيع، أمس الأربعاء.

وقفز سعر الدينار الكويتي إلى 11043 ليرة للشراء، و11233 ليرة للبيع، مقابل 10926 ليرة للشراء، و11084 ليرة للبيع، أمس.

وبلغت خسائر الاقتصاد السوري منذ عام 2011 وحتى مطلع عام 2020 الماضي، 530 مليار دولار، وهو ما يعادل 9.7 ضعف الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 بالأسعار الثابتة.

ووفق دراسة أعدها المركز السوري لبحوث الدراسات، فإن الدين العام للبلاد ارتفع لنحو 208% نسبة إلى الناتج المحلي، وفقدان العملة المحلية (الليرة السورية) نحو 97% من قيمتها على مدار سنوات عدة، إضافة إلى بلوغ معدلات البطالة في البلاد نسبة 42%.

وكشفت الدراسة عن الآثار الكارثية للنزاع المسلح على السوريين في مختلف المستويات، مشيرة إلى ارتفاع نسبة الفقر في البلاد من 1% في عام 2010 إلى نحو 86% من السكان مع نهاية 2019.