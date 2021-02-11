وزير الخارجية الأمريكي: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام هجمات مليشيات الحوثي على السعودية

محمد الفلاح - الخميس 11 فبراير 2021

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هجمات مليشيات الحوثي على السعودية.



تصريحات وزير الخارجية الأمريكي جاءت خلال اتصال هاتفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان.

وشدد بلينكن على أن واشنطن لا تزال متلزمة بتعزيز دفاعات السعودية والعمل على إيجاد تسوية سياسية للأزمة اليمنية.

والأربعاء، استقبل وزير الخارجية السعودي مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية الخاص إلى اليمن تيم ليندركنق؛ حيث بحثا الوضع على الأرض.

كانت الخارجية السعودية قالت إن الأمير فيصل بحث مع المبعوث الأمريكي المستجدات على الساحة اليمنية واستعرضا "الجهود المشتركة لدعم سبل الوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية".

وتولى الدبلوماسي المخضرم ليندركينق منصب المبعوث الأمريكي لدى اليمن أوائل فبراير/شباط الجاري.