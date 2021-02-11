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تنبيه من أمطار على الباحة حتى الـ6 مساء
متابعات الخليج 365 - الرياض
العناوين الفرعية
نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أمطار رعدية على منطقة الباحة, مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 6 مساءً، مدينة الباحة, ومحافظة العقيق, والقرى, والمخواة, وبلجرشي, وبني حسن, وغامد الزناد, والأجزاء المجاورة لها.
حالة الطقس اليوم
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقسًا مستقراً بوجه عام مع رياح سطحية نشطة على مناطق (المدينة المنورة ،مكة المكرمة ،الرياض ،الشرقية)، وتكون سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات ( جازان ، عسير ، الباحة ).
حركة الرياح السطحية
وأشار تقرير الأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية الى شمالية بسرعة 16-44 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية الى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي والأوسط ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.
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