شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الرياض يشدد: الجهات الرقابية ترصد مخالفي الإجراءات الاحترازية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - شدّد أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، على أهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فايروس كورونا في محافظات المنطقة، والتأكيد على الجهات الأمنية والرقابية في رصد المخالفين.

جاء ذلك خلال ترؤس أمير الرياض بقصر الحكم أمس (الأربعاء) -عبر الاتصال المرئي- الاجتماع الثاني لمحافظي المنطقة للعام المالي 1441/‏1442هـ.

وجرت خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ التوصيات حيالها.

وأكد أمير الرياض أهمية بذل الجهود للارتقاء بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة، حاثاً على تقديم المزيد من الخدمات للمواطنين والمقيمين في المحافظات.