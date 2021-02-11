مرضى ألزهايمر أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا

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توصلت دراسة جديدة ضخمة أجريت على 62 مليون شخص إلى أن الأشخاص الذين يعانون من الخرف (ألزهايمر) هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، ويواجهون مخاطر أعلى بأربعة أضعاف للوفاة من العدوى، مقارنة بمن لا يعانون من هذا المرض العقلي.

مرضى ألزهايمر في خطر

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، يواجه السود المصابون بالخرف مخاطر أكبر للإصابة بالمرض والوفاة، وفقًا للباحثين في جامعة كيس ويسترن، الذين حللوا السجلات الطبية لملايين الأمريكيين.

ويواجه الأشخاص المصابون بالخرف مجموعة أخطار، حيث إنهم من غير المرجح أن يتذكروا ارتداء القناع بشكل صحيح، أو أنهم يعيشون في دور رعاية المسنين المعرضة للفيروس.

ويشعر العلماء بالقلق أيضًا من أن مرضى ألزهايمر قد يكونون معرضين بشكل خاص لخطر الموت إذا أصيبوا بفيروس كورونا، لأن مرض فقدان الذاكرة والعدوى الفيروسية يتسببان في حدوث التهابات خطيرة.

خطر كورونا على المسنين

من بين السجلات الصحية لما يقرب من 62 مليون شخص يبلغون من العمر 18 عامًا أو أكثر والذين شاهدهم الأطباء بين 1 فبراير و 21 أغسطس من العام الماضي، وجد الباحثون 15770 حالة إصابة بفيروس كورونا، ومن بين هؤلاء، تم تشخيص 810 أيضًا بمرض ألزهايمر أو شكل آخر من أشكال الخرف.

ويعيش ما يقرب من نصف الأشخاص المصابين بالخرف في الولايات المتحدة في دور رعاية المسنين، وهي بؤر لتفشي فيروس كورونا، وعلى الرغم من أنهم يشكلون 1٪ من سكان الولايات المتحدة، فإن المقيمين في دور رعاية المسنين يمثلون 36٪ من وفيات الفيروس القاتل.

Source almowaten

