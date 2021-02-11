الطقس البارد يسبب النوبات القلبية

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يمكن أن يسبب الطقس البارد خطرًا كبيرًا على الجسم، فهذا النوع من الطقس يضغط على عضلة القلب لتضخ بقوة أكبر للحفاظ على دفء الجسم، وهذا يمكن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، وهو بحد ذاته خطر صحي خطير.

خطر الطقس البارد:

وحسبما أبرزت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية، حللت ورقة بحثية نُشرت في JAMA Cardiology بيانات 274000 شخص يعيشون في السويد، ووجدت أن خطر الإصابة بنوبة قلبية كان أكبر في الأيام التي تكون فيها درجة الحرارة منخفضة بشكل يصل إلى التجمد.

في أواخر الشتاء، في جميع أنحاء بريطانيا، تنخفض درجة الحرارة إلى ما دون درجة التجمد مع تساقط الثلوج، وتتجمد البرك وتتشكل رقاقات الثلج على أغصان الأشجار، فيما وجدت دراسة أخرى، نُشرت في PLOS One، أن هناك زيادة بنسبة 31% في حالات النوبات القلبية في الطقس البارد مقارنة بأشهر السنة الأكثر دفئًا.

تأثير قاتل:

وقالت مؤسسة القلب البريطانية (BHF): “في الشتاء تنقبض الأوعية الدموية، وذلك حتى يتمكن القلب من التركيز على ضخ الدم إلى الدماغ والأعضاء الرئيسية الأخرى”، فيما قالت المنظمة الخيرية: “البرد يمكن أن يزيد أيضًا من خطر الإصابة بجلطات دموية قد تؤدي إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية”.

كما أشارت هيئة الخدمات الصحية الوطنية إلى أن الجلطات الدموية، المعروفة أيضًا باسم تجلط الأوردة العميقة (DVT)، يمكن أن تكون خطيرة للغاية وتحتاج إلى علاج سريع، وتحدث الإصابة بجلطات الأوردة عادةً في وريد بالساق؛ مما قد يؤدي إلى حدوث تشنجات وتورم حول منطقة الألم.

Source almowaten

