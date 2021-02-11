“استشاري”: 7 نصائح لخفض الكوليسترول الضار قبل تناول الدواء

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وجه استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، باتباع عدة نصائح؛ من أجل خفض الكوليسترول الضار قبل تناول الدواء.
وقال النمر رداً على سؤال وجه له، إنه يجب تقليل تناول الدهون، والإكثار من الخضروات والفواكه، وإنزال الوزن، وإيقاف التدخين، والابتعاد عن الكحول، وتجنب التوتر والقلق.
كما دعا إلى ضرورة التركيز على ممارسة الرياضة الهوائية مثل ركوب الدراجة، والمشي والسباحة وغيرها.
Source akhbaar24.argaam
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