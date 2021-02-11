︎ : .

طقس مستقر بوجه عام وتنشط الرياح السطحية على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغريبة كذلك أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية. مع فرصة لتكون السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير والباحة. ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.





كانت هذه تفاصيل خبر حالة الطقس المتوقعة ليوم الخميس في المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.