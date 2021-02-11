أخبار السعودية اليوم.. إغلاق 10 مساجد بسبب كورونا.. وولي العهد يُطلق الرؤية التصميمية للجزيرة الرئيسية بمشروع البحر الأحمر

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الجمعة الأربعاء؛ حيث توالت الإدانات العربية والدولية والأممية لمحاولة قيام ميلشيا الحوثي الإرهابية بمحاولة استهداف المدنيين بالأراضي السعودية، فيما أعلنت قوات التحالف أنها تصدت لاعتداء إرهابي من الحوثيين لاستهداف مطار أبها الدولي عن تمكنها من السيطرة على حريق في طائرة مدنية بالمطار وذلك بعد استهداف ميليشيات الحوثي (المدعومة من إيران) لمطار أبها، وإلى التفاصيل:

ولي العهد يُطلق الرؤية التصميمية «كورال بلوم» للجزيرة الرئيسية بمشروع البحر الأحمر

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس مجلس إدارة شركة البحر الأحمر للتطوير، مساء اليوم الأربعاء، الرؤية التصميمية لـ«كورال بلوم»، وتغطي الرؤية التصميمية المنتجعات والفنادق الـ 11 المقرر إنشاؤها في الجزيرة، حيث تم تصميمها بمساحات واسعة؛ ومندمجة أكثر في المشهد الطبيعي لتتماهى تلك الفنادق مع الكثبان الرملية المحيطة.

أطلقه ولي العهد.. ما مشروع «كورال بلوم»؟

كشفت شركة البحر الأحمر للتطوير، الشركة المطورة لأحد أكثر مشاريع السياحة المتجددة طموحًا في العالم، الرؤية التصميمية التي صممتها الشركة البريطانية فوستر وشركاه لمشروع كورال بلوم الذي يعد أحد أكثر مشاريع السياحة المتجددة طموحًا على مستوى العالم لتتماهى مع البيئة الطبيعية البكر للجزيرة الرئيسية.

بعد إصابة 18 حالة ووفاة مؤذن بكورونا.. إغلاق 10 مساجد بعدد من مناطق المملكة

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية، اليوم الأربعاء، 10 مساجد مؤقتًا بعدد من مناطق المملكة، وقالت وزارة الشؤون الإسلامية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنها أغلقت 10 مساجد مؤقتًا بعدد من مناطق المملكة، بعد ثبوت 18 حالة كورونا بالمساجد؛ ووفاة مؤذن بمحافظة وادي الدواسر، وأشارت الوزارة إلى أن مجموع ما تم إغلاقه خلال ثلاثة أيام، 32 مسجدًا تم فتح 13 منها بعد الانتهاء من التعقيم، وذلك في إطار الحرص على صحة المصلين.

بالفيديو والصور.. اللقطات الأولى لمحاولة استهداف ميليشيا الحوثي المدنيين في مطار أبها

استعرضت قناة «الإخبارية» مقطع فيديو، يظهر الأضرار التي لحقت بالطائرة المدنية التي كانت متوقفة في مطار أبها، جراء استهداف ميليشيا الحوثي للمطار في وقت سابق، وقالت إن جسد الطائرة التي تحمل اسم HZ-FAB، أصابه بعض الأضرار، مشيرة إلى أن الحادث الإرهابي لم يسفر عن أية إصابات في صفوف المدنيين.

قيادة التحالف: إخماد حريق في طائرة مدنية بمطار أبها استهدفها الحوثيون

أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، السيطرة على حريق في طائرة مدنية بمطار أبها؛ وذلك بعد استهداف ميليشيات الحوثي (المدعومة من إيران) لمطار أبها، مشيرةً إلى أنه سيتم محاسبة ميليشيات الحوثي بما يتوافق مع القانون الدولي، وأوضحت أنها تتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين من تهديدات الحوثيين، مؤكدةً أن محاولة استهداف مطار أبها وتهديد المسافرين المدنيين، جريمة حرب، كما أكدت أنها تصدت لاعتداء إرهابي من الحوثيين لاستهداف مطار أبها الدولي.

بالفيديو والصور.. حطام الطائرة المفخخة الإيرانية التي استهدفت مطار أبها

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن الطائرة المسيرة المفخخة التي حاولت استهداف مطار أبها الدولي هي نسخة من المسيرة الإيرانية أبابيل تي، وأظهرت لقطات نشرتها قناة الإخبارية، صورًا من الطائرة المسيرة المفخخة التي استهدفت مطار أبها، كما استعرضت الأضرار التي لحقت بالطائرة المدنية التي كانت متوقفة في مطار أبها، جراء استهداف ميليشيا الحوثي للمطار في وقت سابق.

الإمارات: استهداف مطار أبها جريمة حرب تستدعي اتخاذ إجراءات لحماية المدنيين

أعربت الإمارات العربية المتحدة، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الإرهابي الجبان الذي قامت به ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، باستهداف مطار أبها الدولي، وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، إن استهداف المطار يعد تصعيدًا خطيرًا وعملًا جبانًا، يهدد أمن وسلامة وحياة المدنيين والمسافرين، وهو بمثابة «جريمة حرب تستدعي اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية الأعيان المدنية من تهديدات الحوثيين».

الأردن يدين «استهداف مطار أبها»: نقف مع السعودية ضد كل ما يهدد أمنها

دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الأربعاء، قيام ميليشيات الحوثي الإرهابية باستهداف مطار أبها الدولي، وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله علي الفايز، في بيان، استنكار بلاده لهذا الهجوم الإرهابي الجبان الذي يستهدف المنشآت المدنية، ويعرض حياة المسافرين المدنيين الأبرياء للخطر، كما أكد موقف الأردن الثابت والرافض لاستمرار هذه الهجمات الإرهابية الجبانة المتكررة، والوقوف المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في وجه كل ما يهدد أمنها أومن شعبها الشقيق.

حماية المصلين.. الرقابة على الأسواق.. خريطة الإصابات.. 3 وزارات تستعرض تطورات «كورونا»

أعلنت وزارة الصحة، أهم الموضوعات التي يتناولها المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا المستجد، غدًا الخميس، عند الساعة 3:35 عصرًا، وأوضحت وزارة الصحة، في بيان لها، إلى أن المتحدث الرسمي باسمها الدكتور محمد العبدالعالي، سوف يتناول الأوضاع العالمية وخريطة الإصابات الأسبوعية، وكذا الاستفسارات الشائعة خلال مؤخرًا، والإحصائيات والخدمات الصحية، بينما يتطرق المتحدث باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، إلى جهود وزارته من أجل متابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والرقابة على الأسواق والمحال التجارية.

«الداخلية» تطيح بـ12 شخصًا بالقصيم يطرقون أبواب المنازل بحجة «دية دم»

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على 12 شخصًا يزاولون النصب والاحتيال وجمع الأموال بطرق غير مشروعة، وقالت إنه بالإشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة لمجموعة من الأشخاص يقومون بالتسول ودق أبواب المنازل والتحايل على المواطنين وطلب المساعدة بحجة أن عليهم دية دم، فقد تم رصد 12 شخصًا من الجنسية اليمنية يزاولون النصب والاحتيال وجمع الأموال بطرق غير مشروعة داخل منطقة القصيم وخارجها واستئجار المركبات لهذا الغرض.

أسعار الوقود الجديدة لشهر فبراير.. ترقب لقرار «أرامكو» والتطبيق الخميس

يترقب المواطنون والمقيمون بشغف الأسعار الجديدة للبنزين والتي من المقرر أن تعلنها شركة أرامكو، مساء اليوم الأربعاء، ليبدأ العمل بها صباح الخميس الحادي عشر من فبراير الجاري، واحتلت أسعار الوقود المنتظر الإعلان، صدارة اهتمامات الكثيرين من المواطنين والمقيمين عبر منصات التواصل الاجتماعي، ترقبًا لإعلان شركة عملاق النفط السعودي «أرامكو» عن الأسعار الجديدة.

«الأرصاد» عن طقس الخميس: سحب رعدية ورياح سطحية على بعض المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس الغد الخميس، طقسًا مستقرًا ونشاط الرياح السطحية على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغريبة كذلك أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، كما توقع المركز سحبًا رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير والباحة. ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.