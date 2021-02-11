الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-11

بايدن: لن نتردد في استخدام القوة لحماية أمريكا وحلفائها

متابعات الخليج 365 - متابعة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن: إنه لن يتردد في استخدام القوة العسكرية لحماية المصالح الأمريكية والمواطنين الأمريكيين وحلفاء أمريكا.

وأوضح بايدن، في كلمة مساء الأربعاء بمقر البنتاجون: “علينا أن نتصدى للتحديات التي تشكلها الصين”.

وتابع جو بايدن: “سأعمل مع وزير الدفاع وزعماء العالم لإنهاء الحروب التي استمرت وقتًا طويلًا مع ضمان مكافحة الإرهاب”.

وفي وقت سابق، أدان البيت الأبيض، هجوم الحوثي على مطار أبها الدولي في السعودية.

وقال البيت الأبيض، معلقًا على هجوم الحوثيين على مطار أبها: إن هجمات الحوثيين على السعودية تهدف لإطالة أمد الأزمة.

يذكر أن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أعلن اليوم عن تعرض طائرة مدنية على أرض مطار أبها الدولي لحريق تم السيطرة عليه نتيجة المحاولة الإرهابية الحوثية باستهداف المطار.

وقال التحالف: إن محاولة استهداف مطار أبها الدولي جريمة حرب وتعريض لحياة المدنيين المسافرين للخطر، مؤكدًا أنه يتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وسيتم محاسبة الإرهابيين من الميليشيا بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

