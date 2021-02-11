شكرا لمتابعة خبر عن تأكيد هام من وزارة التجارة بشأن أسعار البنزين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت وزارة التجارة والاستثمار، أمس الأربعاء، أنها تتابع التزام محطات الوقود في جميع مناطق المملكة بتطبيق الأسعار المعلنة.

وأوضحت الوزارة أنها تتحقق من مطابقة الأسعار في المضخات، والشاشات الإلكترونية ومباشرة الفرق الرقابية بلاغات المستهلكين.

وتلقت وزارة التجارة العديد من الشكاوى بشأن عدم التزام محطات في مناطق المملكة بالأسعار المعلنة، وأشارت إلى أنه يمكن الإبلاغ عبر 1900.