بلا جزر القمر بلا جزر المالديف والخساير اللي ما لها سنع  !!

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أركب سيارتك ???? من الرياض أو القصيم أو القريات أو وادي الدواسر وعلى (كورال بلوم) واستمتع بشواطئ بلادك وجزرها الساحرة ⛱️????

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كورال بلوم سيكون منتجعاً سياحياً لا مثيل له في العالم كما أعلن سمو ولي العهد اليوم.

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والحمد لله أننا بدأنا استثمار سواحلنا وطبيعتنا الجغرافية الرائعة من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب بدل الهجولة في دول العالم.

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السعودية قارة فيها التراث والتاريخ والغابات والمزارع والجبال والصحارى والثلوج والأودية والواحات والسواحل والجزر،وإذا تم استثمارها بالشكل الصحيح فإنها ستوفر لأبنائنا مئات الآلاف من الوظائف المباشرة وغير المباشرة وتدعم اقتصادنا بمليارات الريالات.

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منتجع كورال بلوم

سيضم 11 منتجعاً وفندقاً عالمياً توفر لك الخصوصية والاستمتاع بطبيعة البحر الأحمر الساحرة، ومن المعروف أن تنوع الحياة البحرية والشعب المرجانية في سواحل البحر الأحمر لا مثيل لها في العالم كما أن الأجواء معتدلة طوال العام.

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مرحباً بكم إلى مستقبل السياحة في المملكة العربية السعودية.

مرحباً بكم إلى كورال بلوم

⁨‪كورال بلوم البحر الأحمر ????

فخر السياحة السعودية ????????

???? أطلقه الأمير محمد بن سلمان

???? يقع في جزيرة شُريرة

???? تصاميمه مستلهمة من الشعب المرجانية الفريدة من نوعها

???? وجهة سياحية مميزة تضع المملكة العربية السعودية على خارطة السياحة العالمية

من بين محتوياته:

✅ منتجعات فندقية فاخرة على الجزيرة الرئيسية

✅ شواطئ جديدة

✅ تصاميم ‬⁩تراعي التنوع البيولوجي للمنطقة

✅ حدائق جديدة تحسّن من طبيعة الجزيرة

كل ما تُريد معرفته عن

“كورال بلوم” السعودية ????????????

???? مشروع سياحي جديد يقع على ساحل البحر الأحمر

???? الاسم مشتّق من “ازدهار المرجان

???? تصاميمه تمتزج وتتشابه مع البيئة الطبيعية البكر للجزيرة

???? رؤيته التصميمية تأخذ بالاعتبار التنوع البيولوجي لجزيرة شُريرة

???? يحافظ على أشجار المانغروف والموائل الآخرى لتشكل خطوط دفاعية طبيعية ضد عوامل الانجراف والتعرية

????سيضم شواطئ جديدة على الجزيرة الشبيهة بالدولفين، وبحيرة جديدة

???? من المقرر أن تضم جزيرة شُريرة 11 منتجع وفندق يتولى تشغيلها عدد من أشهر علامات الفندقة والضيافة العالمية وستتم الاستفادة من المشهد الطبيعي لإضفاء تأثير مذهل على هذه المنشآت

???? سيتم إنشاء هذه المنتجعات باستخدام مواد بناء خفيفة ذات كتلة حرارية منخفضة تصَنّع خارج الموقع، الأمر الذي يحقق كفاءة أعلى في استهلاك الطاقة وتأثير أقل على البيئة

???? تجري حالياً أعمال تطوير المرحلة الأولى التي تشمل إنجاز البنية التحتية اللازمة والتي ستُستكمل بحلول نهاية عام 2023م.

