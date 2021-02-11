«الصحة»: مصاب واحد بـ«كورونا» ينقل العدوى إلى المئات

أكد الدكتور نوفل الجريان، المشرف الطبي في مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة، أن الشخص المصاب بكورونا المستجد يمكنه نقل العدوى لأربعة أشخاص مباشرة، ومئات الأشخاص بشكل غير مباشر.

وعبر حسابها على (تويتر) بثت وزارة الصحة مقطع فيديو استعرض خلاله الدكتور الجريان، آلية انتقال العدوى من شخص مصاب إلى آخرين لم يلتزموا بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة.

وروى الجريان، قصة واقعية لشخص مسن، قائلًا: اجتمع مجموعة من الأشخاص بحالة مصابة لم تظهر عليها الأعراض، وقد تفرقت هذه المجموعة لتنقل العدوى إلى مجموعة ثانية ثم ثانية وثالثة ورابعة.. ولكم أن تتخيلوا أن المجموعة الرابعة لم تجتمع مع الأولى، ورغم ذلك انتقلت لأفرادها العدوى.

وأضاف الجريان: هؤلاء المجموعات بدأت بعشرات الإصابات لتتحول بعد ذلك إلى المئات.. وفي التقصي ثبت أن الشخص المصاب نقل العدوى إلى 4 أشخاص لم يلتزموا بالإجراءات الوقائية بشكل مباشر.

واختتم الجريان، بالقول: لصحتكم وصحة أحبابكم نوصي بالالتزام بالإجراءات الوقائية، والابتعاد عن التجمعات.