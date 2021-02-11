السعودية اليوم / البرازيل تسجل أكثر من 59 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا



برازيليا 28 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 10 فبراير 2021 م واس

أعلنت وزارة الصحة في البرازيل اليوم تسجيل 59602 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت الوزارة أنها سجلت حتى الآن 9.7 مليون إصابة منذ بدء الجائحة، في حين ارتفع عدد الوفيات إلى 234850.

// انتهى //

03:04ت م

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برازيليا 28 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 10 فبراير 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة في البرازيل اليوم تسجيل 59602 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 1330 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.وأفادت الوزارة أنها سجلت حتى الآن 9.7 مليون إصابة منذ بدء الجائحة، في حين ارتفع عدد الوفيات إلى 234850.// انتهى //03:04ت م0276

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