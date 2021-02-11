شكرا لقرائتكم خبر عن اعتداء «مطار أبها».. إرهاب الحوثي يستهدف المدنيين بصواريخ إيرانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن عن تعرض طائرة مدنية على أرض مطار أبها لحريق، تمت السيطرة عليه، وذلك نتيجة اعتداء جبان من الميليشيا الحوثية.

وأكد التحالف أن الاعتداء الإرهابي الجبان من الميليشيا الحوثية يعد جريمة حرب لتعريضه حياة المدنيين المسافرين للخطر، وشدد على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان، ومحاسبة الإرهابيين من الميليشيا الحوثية بما يتوافق مع القانون الدولي.

وأوضح التحالف، أن استهداف المطار تم بنسخة من طائرة «أبابيل تي» إيرانية الصنع، وهي نسخة من نوع «قاصف» مشددًا على أن الاعتداء الإرهابي يؤكد سلوك الميليشيا الحوثية ومن يقف وراءها.

وفي وقت سابق من اعتداء المطار، دمرت قوات التحالف طائرتين «مفخختين» دون طيار أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المملكة.

وبين المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء أمس الأربعاء، من اعتراض وتدمير طائرتين مفخختين، دون طيار، أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

دعم خليجي كامل للمملكة

ودان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، د. نايف الحجرف، الاعتداء الإرهابي الذي نفذته ميليشيا الحوثي مستهدفة مطار أبها الدولي في المملكة.

وأكد الحجرف، أن الهجوم الذي شنته ميليشيا الحوثي هو اعتداء إرهابي جبان، وجريمة حرب تعرض حياة المدنيين للخطر، وهو ما يتطلب محاسبة الإرهابيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

وأشاد الحجرف، بيقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ونجاحها في السيطرة على الحريق الذي طال إحدى الطائرات المدنية في المطار.

وأكد تضامن ووقوف مجلس التعاون مع المملكة العربية السعودية، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

كما ندّد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي د. يوسف العثيمين، باستهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدنيين في المملكة. وجدّد العثيمين إدانة المنظمة لاستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح، في استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة، مؤكدًا في الوقت ذاته وقوف المنظمة وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها والمواطنين والمقيمين على أراضيها.

موقف ثابت ضد الهجمات الإرهابية

وأدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية استهداف ميليشيات الحوثيين مطار أبها الدولي في السعودية ما أدى إلى إصابة طائرة مدنية واشتعالها.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذا الهجوم الإرهابي الجبان الذي يستهدف المنشآت المدنية ويعرض حياة المسافرين المدنيين الأبرياء للخطر.

وشدد على موقف المملكة الثابت والرافض لاستمرار هذه الهجمات الإرهابية الجبانة المتكررة، والوقوف المطلق إلى جانب السعودية الشقيقة ووقوفها معها بوجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها الشقيق.

إدانات دولية.. تصعيد إرهابي جبان وجريمة حرب بكل المقاييس

أدانت دول ومنظمات، بأشد العبارات التصعيد الحوثي الخطير في الأيام الأخيرة، وبخاصة استهداف مطار أبها بالطائرات المُسيرة المُفخخة.وأدانت الأمم المتحدة محاولة الحوثيين استهداف مطار أبها الدولي، في حين حثت واشنطن ا الميلشيا على وقف هذه الأعمال العدوانية

وقالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض إن الحوثيين يستمرون في إبداء رغبتهم بإطالة الحرب، في الوقت الذي تعتزم فيه الولايات المتحدة مواصلة جهودها الدبلوماسية».

واستنكرت الإمارات بشدة استهداف الحوثيين الهجوم، قائلة إنه يعد تصعيداً خطيراً وعملاً جباناً. وأضافت أن استهداف المطار يهدد أمن وسلامة وحياة المدنيين والمسافرين، وهو بمثابة جريمة حرب تستدعي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الأعيان المدنية .

واستنكر الأمين العام لجامعة الدول العربية د. أحمد أبوالغيط التصعيد الحوثي الممنهج بهدف إحباط مساعي تحريك العملية السياسية، بما في ذلك الهجمات التي شنتها ميليشيا الحوثي، وحمل جماعة الحوثي المسئولية الكاملة عن تخريب كافة المحاولات المبذولة من أجل تهيئة الأجواء لمُحادثات سياسية بناءة.

ووصفت وزارة خارجية مملكة البحرين الاعتداء بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني. وشددت على موقف البحرين الثابت والراسخ الداعم بقوة للمملكة في مواجهة هذه الأعمال الجبانة.

وأكدت مصر، تضامنها ووقوفها، حكومة وشعبا، مع السعودية في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الآثمة، التي تُهدد أمن واستقرار المملكة.

جريمة مكتملة الأركان

ووصفت الحكومة اليمنية الهجوم بأنه جريمة حرب مكتملة الأركان.وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية، معمر الإرياني، عبر حسابه على تويتر: «‏ندين ونستنكر بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الجبان الذي نفذته ميليشيا الحوثي الإرهابية على مطار أبها الدولي، والذي أسفر عن تعرض طائرة مدنية على أرض المطار لحريق، وتعريض حياة آلاف المسافرين المدنيين من مختلف الجنسيات للخطر».

وأضاف إن «استهداف مطار أبها الدولي يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان، وامتدادا للهجمات الإرهابية التي نفذتها ميليشيا الحوثي بأسلحة وخبراء إيرانيين، واستهدفت الأحياء السكنية والمطارات والموانئ والبنية التحتية لإنتاج الطاقة، تنفيذاً للأجندة الإيرانية الرامية لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة».

تطور خطير يستدعي تحركا دوليا

وندد رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، أمس الأربعاء، بالهجوم الذي شنته الميليشيا الحوثية الإرهابية، المدعومة من إيران، على مطار أبها الدولي.

وأكد «الحريري»، في تغريدة، عبر حسابه على تويتر، أن الاعتداء على مطار أبها في المملكة العربية السعودية من جانب الميليشيات الحوثية جريمة حرب بكل المقاييس وتطور خطير يستدعي تحركًا دولياً عاجلاً لوضع حد لهذه الجرائم. وختم تغريدته قائلا: «كل التضامن مع المملكة وقيادتها».

كما أدانت وزارة الخارجية اللبنانية الاعتداء الإرهابي، مؤكدة تضامنها مع المملكة في مواجهة أي اعتداء على سيادتها وأي محاولات لتهديد أمنها واستقرارها.

وأعربت الخارجية اللبنانية عن استنكارها الشديد وإدانتها استهداف المدنيين الأبرياء، داعية إلى التقيد واحترام كافة القوانين والمواثيق الدولية.

انتهاك صارخ للقيم الدولية والإنسانية

وأدان رئيس البرلمان العربي، عادل العسومي، اعتداء ميليشيا الحوثي الإرهابية على مطار أبها الدولي، والذي أسفر عن تعرض طائرة مدنية على أرض المطار لحريق تمت السيطرة عليه.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن هذا الاعتداء الإرهابي الخسيس، الذي جاء بعد وقت قليل من إعلان تحالف دعم الشرعية تدمير طائرتين مسيرتين أطلقتهما الميليشيا الإرهابية تجاه المملكة العربية السعودية، يؤكد الطبيعة الإرهابية لهذه الميليشيا، وارتكابها جرائم حرب بسبب استهدافها الدائم للمدنيين، وتهديدها آلاف المسافرين من مواطنين ومقيمين ومن جنسيات مختلفة ممن يستخدمون مطار أبها الدولي. وطالب رئيس البرلمان العربي بتحرك عاجل وفوري للمجتمع الدولي لمحاسبة هذه الميليشيا الإرهابية والنظام الإيراني الداعم والممول لها، عن الجرائم التي تقوم بها وانتهاكها الدائم للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وجدد «العسومي» تضامن ووقوف البرلمان العربي التام مع المملكة ودعمها فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.