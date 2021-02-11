شكرا لقرائتكم خبر عن استثمار نوعي في الثروات غير المستغلة خلال عقود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مختصون لـ«اليوم» أن إطلاق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس إدارة شركة البحر الأحمر للتطوير، الرؤية التصميمية «كورال بلوم» للجزيرة الرئيسية بمشروع البحر الأحمر، يُشكل نقلة نوعية للاستثمارات السياحية والاقتصادية في الثروات التي لم تستغل خلال عقود مضت، لافتين إلى أن للمشروع فائدة عظمى لاقتصاد المملكة ككل واقتصاد المدن القريبة من المشروع.

وقالت أستاذ المالية المشارك في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة د. سهى العلاوي «إن التنوع الذي تشهده المملكة في مختلف المجالات يعد نقلة اقتصادية نوعية ومستدامة للأجيال القادمة، ولا شك أن الرؤية التصميمية «كورال بلوم»، تشكل تحولا واستثمارا نوعيا في الثروات التي لم تستغل خلال عقود مضت، وهذا الاستثمار النوعي سيحقق بلا شك فرصا واستثمارات جانبية وخلق فرص وظيفية للشباب في قطاع جديد على الاستثمارات السعودية، وفق معايير جديدة، إضافة إلى أنه يضع المملكة في مكانة مرموقة على خريطة السياحة العالمية».

وأضاف الأكاديمي الاقتصادي بجامعة الملك عبدالعزيز، د. فيصل النوري إن إطلاق سمو ولي العهد لمشروع منتجع كورال بلوم يعد انطلاقة مباركة ومشجعة لمشروع البحر الأحمر. والذي تتجلى فيه الميزة التنافسية لطبيعة المملكة وشواطئها مما يفسح المجال لصناعة سياحة مميزة تنافس عالميا وتكون أحد روافد الاقتصاد السعودي الهامة بعيدا عن الاعتماد الكامل على المصادر الهيدروكربونية. كما يعد من الملفت، تركيز المخطط المعلن للمشروع على الحفاظ على العناصر البيئية الأساسية بالجزيرة وتماهي مكونات المشروع معها. يضاف إلى ذلك ما أعلن من تزويد كامل المشروع بالطاقة من خلال مصادر متجددة تسهم في الحفاظ على البيئة وتضع المملكة في موقع القيادة في عملية التحول إلى الاقتصاد الأخضر. ومن المميز أيضا بشأن مشروع البحر الأحمر قيامه بتوظيف عدد كبير من أبناء المنطقة التي يقام فيها المشروع كقاعدة للاستدامة. وحرص المشروع على تدريب أبناء المنطقة على شغل مختلف المواقع في حاضر المشروع ومستقبله مما يحقق فائدة عظمى لاقتصاد المملكة ككل واقتصاد مدينتي الوجه وأملج على وجه التحديد.

ولفت الأكاديمي بكلية العلوم البيئية بجامعة الملك عبدالعزيز د. محمد المرشدي إلى أن عصرنا الحالي ينفرد بالتأصيل الحكيم من ولي العهد الأمين والتوجيه السديد من خادم الحرمين الشريفين بأن أبرز ولي العهد للعالم أجمع الكنوز والجواهر التي يمتلكها وطننا الغالي من ثروات ومقومات بيئية ليس لها مثيل بمنجم البحر الأحمر الثري بمقوماته البيئية.