شكرا لقرائتكم خبر عن إنذار ومخالفة 22 محلا ببقيق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت بلدية محافظة بقيق جولات ميدانية على المحلات التجارية والغذائية على طريق بقيق - الرياض السريع، ضمن جهودها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ومتابعة تطبيق الاشتراطات الوقائية والاحترازية، وأسفرت عن 22 زيارة، ورصد 13 محلا مخالفا، وإنذار 9 أخرى، ومصادرة 8 كجم مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك.

وكثفت إدارة صحة البيئة توزيع الملصقات والتعليمات بوجوب استخدام تطبيق «توكلنا» عند دخول المحال التجارية، مع مراقبة مدى التزام المحلات التجارية والمراكز التموينية والمطاعم والمقاهي بالإجراءات الاحترازية الوقائية.

وكانت بلدية بقيق قد أغلقت ألعاب الأطفال في الحدائق العامة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية وحرصا على سلامة المتنزهين من انتشار فيروس كورونا. كما واصلت أعمال تعقيم وتطهير الأرصفة والجدران ومواقف السيارات في مواقع المستفيدين من خدمات جهاز «أبشر» لتوفير بيئة آمنة للمستفيدين والمتسوقين.