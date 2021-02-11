شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 7 منشآت في 117 زيارة رقابية بالنعيرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت بلدية محافظة النعيرية ممثلة بإدارة الخدمات جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية والتجارية بالمحافظة للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية، وأسفرت عن زيارة ١١٧ منشأة، وإنذار ٣٠ منشأة وإغلاق ٧ منشآت مخالفة.

وواصلت بلدية النعيرية تكثيف إجراءاتها الاحترازية عبر استمرار عمليات التعقيم والتطهير للشوارع الرئيسية والداخلية وواجهات المنشآت بالمحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت البلدية أتلفت 1065 كيلو جرام مواد غذائية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك داخل شقة سكنية حولتها عمالة تعمل في أحد المحلات التجارية إلى مستودع ومكان لتحضير الأطعمة، وذلك في إطار حملاتها التفتيشية والرقابية بالمحافظة.

وأكدت البلدية متابعتها بشكل دوري، آلية العمل بكافة الأنشطة التجارية والغذائية، فضلا عن مواجهة التكدسات والتجمعات، إضافة إلى متابعة توفير المعقمات والمطهرات بكافة الأماكن، وارتداء الكمامات وتفعيل تطبيق توكلنا.