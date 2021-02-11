شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 19 مخيما عشوائيا بغرب الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أزالت بلدية غرب الدمام ممثلة في إدارة المراقبة والنظافة العامة وبالتعاون مع الضبط الإداري بشرطة الدمام ومطار الملك فهد، 19 مخيما عشوائيا بعد إشعار أصحابها بضرورة الإزالة، ضمن جهود تحسين المشهد الحضري.

وصادرت إدارة الأسواق أكثر من طن ونصف الطن من الخضراوات خلال حملة رقابية على الباعة الجائلة بتعاون مع الضبط الإداري بشرطة الدمام، مع إحالة المخالفين لاستكمال باقي إجراءات وجزاءات البلدية والتنسيق مع الجمعيات الخيرية لتسليمها الصالح من المصادرات.

وأوقفت إدارة صحة البيئة بالفترة المسائية وضمن حملة الرقابة البلدية ٣ عربات «فود ترك» لمخالفتها أنظمة وتعليمات البلدية وأتلفت المواد الغذائية التي تظهر عليها علامات التلف والفساد. فيما كثفت الإدارة ممثلة بالرقابة النسائية، جولاتها على مراكز التجميل النسائية للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.