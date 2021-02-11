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إزالة 19 مخيما عشوائيا بغرب الدمام

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الدمام - شريف احمد - أزالت بلدية غرب الدمام ممثلة في إدارة المراقبة والنظافة العامة وبالتعاون مع الضبط الإداري بشرطة الدمام ومطار الملك فهد، 19 مخيما عشوائيا بعد إشعار أصحابها بضرورة الإزالة، ضمن جهود تحسين المشهد الحضري.

وصادرت إدارة الأسواق أكثر من طن ونصف الطن من الخضراوات خلال حملة رقابية على الباعة الجائلة بتعاون مع الضبط الإداري بشرطة الدمام، مع إحالة المخالفين لاستكمال باقي إجراءات وجزاءات البلدية والتنسيق مع الجمعيات الخيرية لتسليمها الصالح من المصادرات.

وأوقفت إدارة صحة البيئة بالفترة المسائية وضمن حملة الرقابة البلدية ٣ عربات «فود ترك» لمخالفتها أنظمة وتعليمات البلدية وأتلفت المواد الغذائية التي تظهر عليها علامات التلف والفساد. فيما كثفت الإدارة ممثلة بالرقابة النسائية، جولاتها على مراكز التجميل النسائية للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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