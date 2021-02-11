شكرا لقرائتكم خبر عن 3 شعبان آخر موعد للتسجيل بـ«كانجارو» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت إدارة تعليم الشرقية الطلاب والطالبات إلى المشاركة في مسابقة كانجارو العالمية للرياضيات، لافتة إلى أن آخر موعد للتسجيل 3/‏8/‏1442هـ.

وتستهدف المسابقة، تشجيع الطلاب على إتقان المعرفة في الرياضيات، وتطوير المهارات الرياضية والقدرة على حل المسائل الحسابية، وتطبيق المفاهيم الرياضية وربطها بحياتهم اليومية، وتوفير بيئة تعليمية تنافسية محفزة وممتعة لتعليم الرياضيات، وتعزيز أهمية تعلم الرياضيات لطلبة التعليم العام.

وتسمح المسابقة بمشاركة الطلبة السعوديين وغير السعوديين، من الصف الثالث الابتدائي إلى الثالث ثانوي، ورسوم التسجيل هي 40 ريالا «تدفع من خلال حساب سداد». وتعقد المسابقة خلال شهر مارس من كل عام، ويتم تحديد يوم موحد للاختبار لجميع الطلبة المسجلين.

يذكر أن المسابقة انطلقت عام 1980م في أستراليا على يد مدرس الرياضيات بيتر هالرون وقد نجحت نجاحا هائلا كمسابقة وطنية على مستوى أستراليا. ثم انتقلت الفكرة إلى فرنسا في العام 1991م وسجل في نسختها الأولى ما يقرب من 120 ألف طالب وطالبة. ​​​