شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار ارتفاع حالات كورونا «النشطة».. و50 ألف فحص جديد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت وزارة الصحة أمس 369 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا المستجد، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 371.356 حالة، من بينها 2573 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 417 حالة حرجة. وأهابت الوزارة بالجميع الالتزام والتقيد بالإجراءات الاحترازية.

فحص مخبري

وأشارت الصحة إلى تسجيل 306 حالات تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى 362.368 حالة. فيما بلغ عدد الوفيات 6415 حالة، بإضافة 5 حالات وفاة جديدة -يرحمهم الله جميعاً-، لافتةً إلى إجراء 50.942 فحصا مخبريا.

وسائل الوقاية

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

خدمات تفاعلية

وجدّدت «الصحة» التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات «تطمن» التي هيأتها الصحة لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، أو مراكز «تأكد» التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق «صحتي»، أو الاتصال برقم مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق «واتس آب» عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.