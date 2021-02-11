شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 3 ورش في «صناعية دله» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت إدارة المراقبة والنظافة، التابعة لبلدية غرب الدمام، 3 ورش، في صناعية دله، وأنذرت آخرين، مع التأكيد على أصحاب الورش التقيد بالطرق النظامية للاستثمار في المناطق الصناعية، وذلك بالتعاون مع اللجنة المكونة من «وزارة التجارة، ومكتب العمل، والضبط الإداري بشرطة الدمام، والدفاع المدني».

وضبطت إدارة المراقبة والنظافة، بالتعاون مع الضبط الإداري بشرطة الدمام، مخالفي رمي الأنقاض والمخلفات في الأماكن الممنوعة، وجارٍ العمل على استكمال الإجراءات والجزاءات البلدية بحق المخالف.

كانت إدارة الحدائق والتجميل، التابعة للبلدية، قد وضعت علامات لأماكن جلسات المتنزهين في الحدائق والساحات؛ لضمان التباعد الجسدي الآمن، والحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد-19»، وذلك بناء على تعليمات أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير.