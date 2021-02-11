شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة الإعلانات المخالفة من شوارع الجبيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت بلدية محافظة الجبيل، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، أعمال إزالة الإعلانات المخالفة، والكتابات المشوهة على الجدران، والإشارات المرورية في مختلف أحياء ومخططات المحافظة، وذلك ضمن جهودها في تحسين المشهد الحضري، والقضاء على مظاهر التشوه البصري.

من ناحية أخرى، واصلت إدارة صحة البيئة، أعمال الرش والتعقيم، في شوارع وأحياء الجبيل المختلفة؛ حفاظًا على الصحة العامة؛ وللحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد-19».