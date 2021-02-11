شكرا لقرائتكم خبر عن إنذارات لـ «الباعة الجائلة» في عريعرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت بلدية عريعرة، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، جولاتها الرقابية على الباعة الجائلين المتواجدين بشكل غير نظامي في الشوارع الداخلية، بشكل يشوه المنظر العام، وتم خلال الجولات إعطاؤهم إنذارات بإخلاء المكان، وذلك لمعالجة التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري.

وعبر عدد من المواطنين عن قلقهم المتزايد إثر انتشار ظاهرة الباعة المتجولين، التي تخلف وراءها العديد من السلبيات والمضايقات للمارة، إضافة إلى تكدس المركبات، وعدم التزام الباعة بالتدابير الوقائية، والإجراءات الاحترازية، للحد من انتشار فيروس «كورونا».