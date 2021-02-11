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إنذارات لـ «الباعة الجائلة» في عريعرة

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الدمام - شريف احمد - كثفت بلدية عريعرة، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، جولاتها الرقابية على الباعة الجائلين المتواجدين بشكل غير نظامي في الشوارع الداخلية، بشكل يشوه المنظر العام، وتم خلال الجولات إعطاؤهم إنذارات بإخلاء المكان، وذلك لمعالجة التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري.

وعبر عدد من المواطنين عن قلقهم المتزايد إثر انتشار ظاهرة الباعة المتجولين، التي تخلف وراءها العديد من السلبيات والمضايقات للمارة، إضافة إلى تكدس المركبات، وعدم التزام الباعة بالتدابير الوقائية، والإجراءات الاحترازية، للحد من انتشار فيروس «».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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