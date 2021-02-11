مصر: نتضامن مع المملكة حكومة وشعبًا في مواجهة اعتداءات الحوثي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعربت مصر عن بالغ إدانتها واستهجانها للاعتداء الإرهابي الجبان الذي استهداف مطار أبها الدولي، أمس، من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وكذلك مواصلة الميليشيا أعمالها العدائية التي تستهدف أراضي المملكة العربية السعودية.

وأكدت مصر في بيان لوزارة الخارجية اليوم تضامنها ووقوفها حكومةً وشعبًا مع المملكة في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الآثمة التي تُهدد أمن واستقرار المملكة وسلامة مواطنيها والمُقيمين على أراضيها، فضلًا عما تُمثله من تهديد سافر ومباشر للأمن والاستقرار الإقليمييْن.

يذكر أن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أعلن اليوم عن تعرض طائرة مدنية على أرض مطار أبها الدولي لحريق تم السيطرة عليه نتيجة المحاولة الإرهابية الحوثية باستهداف المطار.

وقال التحالف: إن محاولة استهداف مطار أبها الدولي جريمة حرب وتعريض لحياة المدنيين المسافرين للخطر، مؤكدًا أنه يتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وسيتم محاسبة الإرهابيين من الميليشيا بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

